La Polizia avvia lo sgombero del porto di Trieste occupato dai No Green Pass Intervento con gli idranti “Vogliamo evitare che vi facciate male”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Laha dato il via, questa mattina, poco dopo le 8, allodei manifestanti Noche bloccano da giorni il varco 4 deldi(leggi l’articolo). Dopo l’annuncio con il megafono: “Signori siete invitati a lasciare l’area portuale”, le forze dell’ordine hanno usato gli. I manifestanti li attendevano seduti a terra dall’altro lato del varco: “La gente come noi non molla mai” e “Libertà”. Un funzionario li ha più volte invitati a disperdersi “in nome della legge” poi sono stati azionati gli. “Dovete liberare ilper favore, voglioche vi” ha spiegato il dirigente dellarivolgendosi agli ...