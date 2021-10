La pazza storia del mondo di Mel Brooks diventa una serie tv (Di lunedì 18 ottobre 2021) La commedia di Mel Brooks La pazza storia del mondo avrà una continuazione in forma di serie tv, progetto destinato a Hulu. La pazza storia del mondo di Mel Brooks, film arrivato nel 1981 nelle sale, avrà una seconda parte in forma di serie tv. Il progetto è stato annunciato da Hulu che ha svelato che nelle prossime settimane inizierà il lavoro degli sceneggiatori, in vista di un inizio della produzione previsto per la primavera 2022. History of the World, Part II sarà composto da otto puntate che proporranno delle nuove parodie di alcuni dei momenti più importanti della storia. Sul grande schermo c'era stato posto per degli sketch ambientati nell'Impero Romano, l'Età della pietra, tratti dal Vecchio ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 18 ottobre 2021) La commedia di MelLadelavrà una continuazione in forma ditv, progetto destinato a Hulu. Ladeldi Mel, film arrivato nel 1981 nelle sale, avrà una seconda parte in forma ditv. Il progetto è stato annunciato da Hulu che ha svelato che nelle prossime settimane inizierà il lavoro degli sceneggiatori, in vista di un inizio della produzione previsto per la primavera 2022. History of the World, Part II sarà composto da otto puntate che proporranno delle nuove parodie di alcuni dei momenti più importanti della. Sul grande schermo c'era stato posto per degli sketch ambientati nell'Impero Romano, l'Età della pietra, tratti dal Vecchio ...

