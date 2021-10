La nuove tote bag di Gucci e Comme des Garçons

Leggi su panorama

(Di lunedì 18 ottobre 2021) La moda delle collaborazioni continua. Mentre Tiffany - dopo l'acquisizione da parte del gruppo LVMH - ha annunciato una partnership con il brand culto di streetstyle Supreme, il gruppo Kering non sta a guardare e presenta l'ultimo frutto della collaborazione trades. Labag in edizione limitata pone l'accento sulla contaminazione creativa e rappresenta perfettamente l'estetica distintiva dei due brand all'insegna del desiderio di sperimentare visione innovative. La borsa sarà disponibile in un numero limitato sulla neo nata piattaforma di, Vault, oltre che in alcuni negozi CDG in giro per il mondo e negli eclettici Dover Street Market situati a Ginza, Londra, New York, Los Angeles, Beijin e Singapore. Unabag davvero innovativa, a partire dalla ...