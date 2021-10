LA NUOVA CRISI PIANIFICATA IN ARRIVO. SIATE PRONTI (Di lunedì 18 ottobre 2021) Ormai la scusa della CRISI sanitaria non regge più, e lo sapevano. Il Covid è stato solo il trampolino di lancio per il loro progetto globalista e repressivo in stile cinese.L’Agenda Mondialista infatti ha sempre previsto la seconda fase del conflitto ovvero la CRISI energetica e delle risorse, ben PIANIFICATA ovviamente per continuare nel loro … proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di lunedì 18 ottobre 2021) Ormai la scusa dellasanitaria non regge più, e lo sapevano. Il Covid è stato solo il trampolino di lancio per il loro progetto globalista e repressivo in stile cinese.L’Agenda Mondialista infatti ha sempre previsto la seconda fase del conflitto ovvero laenergetica e delle risorse, benovviamente per continuare nel loro … proviene da Database Italia.

