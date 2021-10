La Moviola del CorSport: caro Orsato, il vantaggio sul rigore si dà eccome, lo spiegano al corso per arbitri (Di lunedì 18 ottobre 2021) “Un errore pazzesco, il peggiore degli ultimi anni”. È il giudizio di Edmondo Pinna, nella Moviola del Corriere dello Sport, sull’arbitraggio di Daniele Orsato in Juve-Roma. In particolare, l’errore è stato spiegare al romanista Cristante, nel tunnel degli spogliatoi, il motivo delle sue decisioni. Una spiegazione ripresa in un video che è stato mostrato ovunque, compreso in tv. dire «vantaggio sul rigore non si dà mai. Adesso dai la colpa a me se hai sbagliato il rigore. No, eh?» significa mandare un messaggio diseducativo per gli arbitri giovani, un danno a tutto il movimento. E soprattutto, la cura è peggio del male. Pochi tre minuti di recupero (solo Pellegrini è stato a terra 2’27’’). A confronto, una bazzecola”. Sul vantaggio: “Il vantaggio – ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 18 ottobre 2021) “Un errore pazzesco, il peggiore degli ultimi anni”. È il giudizio di Edmondo Pinna, nelladel Corriere dello Sport, sull’arbitraggio di Danielein Juve-Roma. In particolare, l’errore è stato spiegare al romanista Cristante, nel tunnel degli spogliatoi, il motivo delle sue decisioni. Una spiegazione ripresa in un video che è stato mostrato ovunque, compreso in tv. dire «sulnon si dà mai. Adesso dai la colpa a me se hai sbagliato il. No, eh?» significa mandare un messaggio diseducativo per gligiovani, un danno a tutto il movimento. E soprattutto, la cura è peggio del male. Pochi tre minuti di recupero (solo Pellegrini è stato a terra 2’27’’). A confronto, una bazzecola”. Sul: “Il– ...

