La misteriosa Carmen Mola vince il premio Planeta da un milione di euro | in realtà

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Da Charlotte Bronte a J. K. Rowling, nel corso del tempo e perfino ai giorni nostri molte scrittrici si sono celate dietro pseudonimi maschili , un po' per tutelare la propria identità un po' per ...

Advertising

carmen_monetti : RT @_beamoony: CI RENDIAMO CONTO CHE RIAVREMO IL FILM DELLA FABBRICA DI CIOCCOLATO E WILLY WONKA CON TIMOTEO ORA SPERO IN UNA MISTERIOSA CO… -

Ultime Notizie dalla rete : misteriosa Carmen

Venerdì 15 ottobre laautrice di gialliMola ha vinto il premio Planeta , il più importante riconoscimento spagnolo per la narrativa assegnato a romanzi non ancora pubblicati e, da ......da 1 milione di euro - praticamente il trofeo letterario più pagato al mondo - è stato assegnato aMola , un'autrice piuttosto famosa che finora era stata presentata come una...Al momento del ritiro a salire sul palco sono stati Jorge Díaz, Agustín Martínez e Antonio Mercero, sceneggiatori televisivi tra i 40 e i 50 anni ...Le trame spagnole sul finale della soap Una Vita: Carmen e Antonito muoiono durante un attentato nel quartiere ...