La mia mano? Più bella così Altro che pace | Wanda Nara umilia in pubblico Icardi | mamma mia | Guarda

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Come stanno davvero le cose trae Mauro? Breve riassunto della vicenda. Le corna di lui spiattellate da lei sui social, con tanto di frasi fortissime, quali "hai rovinato una famiglia per una tro***", la quale sarebbe l'amante del centravanti, Eugenia Suarez. Dunque una convulsa giornata con conferme dicirca la rottura con Maurito, al quale ha tolto il follow sui social e del quale, sugli stessi social, ha rimosso tutte le fotografie. Poi, però, tra le story del centravanti del Psg, a tarda sera di ieri, domenica 17 ottobre, ecco apparire una foto in cui lain modo tenero, da innamorato, la testa poggiata sul braccio di. Immagine che ha fatto supporre a molti che la crisi fosse rientrata. O forse era un tentativo, un poco maldestro, di ...

Advertising

lapoelkann_ : Grazie a mia sorella, mio fratello, papà Alain e il resto della mia famiglia. Grazie alla bellissima famiglia di Jo… - ineedalcool : @drammatico Lui ieri sera ha messo una storia che erano insieme lei sta mattina ha scritto “vi piace la mia mano se… - 20AGU5T : il poster meraviglioso che ci farei se non avessi la mano infiammata?? voglio questo video stampato e esposto nelle… - IerardiMichele1 : RT @Nabigo2: Prendi la mia mano e portala al cuore, segui il tuo istinto e facciamo l’amore, trova la forza di dirmi ti amo, apri la mente… - itsMrs_S : RT @Lu_pensatroppo: ????Siamo disperati ???? Mia sorella studentessa a Torino sta cercando una stanza (preferibilmente singola, ma valutiam… -

Ultime Notizie dalla rete : mia mano

LiberoQuotidiano.it

"Mi piace lasenza anello", ha scritto. Insomma, la coppia è nel vortice del caos mediatico e sta facendo tutto per restarci.Se, però, le posizioni non cambieranno, anche lasarà molto chiara. Sto con Zeno D'Agostino e ... Nicolini, Kakovic), i restanti 13 ina Pd e Lista Russo. - COSA SUCCEDE CON RUSSO SINDACO : se ...La procuratrice argentina pubblica uno scatto senza diamante al dito, in risposta a una foto romantica pubblicata da Maurito ..."Sono stato aggredito dal signor Conor McGregor, il famosissimo Conor McGregor che mi ha tirato un pugno in bocca. Mi ha spaccato il naso, mi è uscito del sangue, mi ha spaccato il labbro inferiore e ...