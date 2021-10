La Marina Militare al passo coi tempi | arriva la divisa pre-maman

Leggi su news.robadadonne

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Sono oltre tremila le donne che fanno parte del corpo dellae, per quelle che tra loro aspettano un bambino, c’è una bella novità: il guardaroba si è arricchito di capi pre-. Gli abiti sono disponibili per chiunque, durante la gravidanza, non voglia smettere di indossare la. Si tratta di una novità assoluta per le forze armate, visto che fino a questo momento le donne, prima del parto e anche dopo, erano solite vestire in borghese. 10 Vi raccomandiamo... Mamme in Uniforme che Allattano: 10 Immagini che Colgono la Bellezza del Momento La fotografa texana Tara Ruby, da sempre coinvolta in prima persona nel mondo, ha deciso di rendere omaggio alle donne in uniforme che ...