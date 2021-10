La manicure colorata dell’Autunno è quella fluo di Chiara Ferragni

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Chi ha detto che l’Autunno è fatto soltanto per l’arancione?torna a dettare tendenza con unabriosa, che regala gioie soltanto a guardarla. L’influencer cremonese ha aggiunto un tocco di glitter ealle sue giornate, optando per unaperfetta per l’Autunno 2021, ricca di vibes positive. E a realizzarla è stata Passione Unghie, un brand Made in Italy che ha rimarcato ancora una volta la tendenza delle Abstract Nails.e la passione per le Abstract Nails Si tratta di una nuova moda, spopolata durante l’estate 2020 e che continua ad essere tra le preferite del web. Non a caso, ha conquistato anchee la suaè già pronta ad essere d’esempio per ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : manicure colorata

Velvet Mag

... vera appassionata dicolorate e vivaci, di nail art originali ma sempre molto cool. Anche ...il suo classico stile e ci propone un mix di tinte pop che risaltano su una base semprema ...YoungRich Set GufoNeonato e 5Pcs Lima per unghieper Donna Ragazza,Kit per Unghie Neonati 4 - in - 1 per Baby Bambini,con Forbicine,Tagliaunghie,Lima,Pinzetta e Custodia Gufo (...Chiara Ferragni sceglie per le unghie sempre pattern colorati e molto originali: questa volta ha optato per sinuose onde dalle tinte fluo, le sue preferite.Per Alessia Marcuzzi è sempre estate: i suoi scatti pieni di vitalità e look freschi ci fanno ancora sentire come nel pieno della bella stagione. E per mantenere intatto questo mood, non rinuncia alla ...