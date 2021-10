La lezione del Professor Ilicic: Atalanta, così si vince l’emergenza (Di lunedì 18 ottobre 2021) È tornato il Professore: Ilicic fa gol, ricama calcio, mette il turbo alla squadra. Non segnava almeno due gol dallo show di Valencia, quando ne aveva fatti ben quattro (4-3 il 10 marzo 2020) in Champions e, prima, la spettacolare tripletta al Toro con il gol da metà campo (7-0 il 25 gennaio 2020). Poi la crisi e il…”Rinascerò“, come canta Roby Facchinetti. L’Atalanta ha bisogno del miglior Ilicic, con lui a posto è un altro calcio e ti cambia anche il risultato, perché invece che vincere a fatica, di misura, la Dea fa quattro gol come mai era accaduto nelle prime otto giornate. Poi guardi la classifica e si possono fare tanti ragionamenti, se era meglio ieri o oggi, se era più bella ieri o oggi. I punti sono sempre 14, l’anno scorso come quest’anno e cambiano in parte le prime della classe: anche ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 18 ottobre 2021) È tornato ile:fa gol, ricama calcio, mette il turbo alla squadra. Non segnava almeno due gol dallo show di Valencia, quando ne aveva fatti ben quattro (4-3 il 10 marzo 2020) in Champions e, prima, la spettacolare tripletta al Toro con il gol da metà campo (7-0 il 25 gennaio 2020). Poi la crisi e il…”Rinascerò“, come canta Roby Facchinetti. L’ha bisogno del miglior, con lui a posto è un altro calcio e ti cambia anche il risultato, perché invece chere a fatica, di misura, la Dea fa quattro gol come mai era accaduto nelle prime otto giornate. Poi guardi la classifica e si possono fare tanti ragionamenti, se era meglio ieri o oggi, se era più bella ieri o oggi. I punti sono sempre 14, l’anno scorso come quest’anno e cambiano in parte le prime della classe: anche ...

