La lettera dei "compagni di corso" contro la studentessa no pass di Bologna (Di lunedì 18 ottobre 2021) La maggioranza silenziosa prende la parola. La storia di Silvia, la studentessa No Green pass di Bologna salita agli "onori" della cronaca per aver provocato – di fatto – la sospensione di una lezione universitaria per la sua insistenza alla partecipazione seppur sprovvista di certificato verde (come invece indicato dalla legge vigente), ha provocato moltissime reazioni. E ora sono proprio i "compagni" di corso della giovane a prendere la parola per difendersi dalle accuse mosse contro di loro da chi li ha criticati per il loro "non essere democratici". studentessa No Green pass, i compagni di corso rompono il silenzio Gli studenti del corso di Laurea in Filosofia hanno deciso di prendere una posizione ...

