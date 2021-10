La Lega di Salvini cade anche a Varese, la casa di Giorgetti (Di lunedì 18 ottobre 2021) Alessandro Alfieri parla, ma in sottofondo si festeggia già. Voci, bicchieri, strilli di gioia. Prevedibili, perché Davide Galimberti aveva vinto partendo dalle retrovie cinque anni fa, ma comunque a Varese è difficile vincere. Lo sa bene, Alfieri, ex segretario lombardo del Partito Democratico, onorevole dem: "È una grande vittoria, una vittoria del sindaco che ha rilanciato Varese. Il Pd è al massimo storico. Abbiamo incentrato tutta la campagna elettorale sul lavoro fatto e sulle opere che abbiamo riavviato e progettato. Invece la destra ha politicizzato lo scontro: Matteo Salvini ha tentato l'ennesima spallata, ma gli è andata male, si è fatto ancora una volta male", commenta. Una sconfitta anche per Giorgetti e Fontana, che "appaiono ma non mordono: lasciano fare a Salvini che è ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 18 ottobre 2021) Alessandro Alfieri parla, ma in sottofondo si festeggia già. Voci, bicchieri, strilli di gioia. Prevedibili, perché Davide Galimberti aveva vinto partendo dalle retrovie cinque anni fa, ma comunque aè difficile vincere. Lo sa bene, Alfieri, ex segretario lombardo del Partito Democratico, onorevole dem: "È una grande vittoria, una vittoria del sindaco che ha rilanciato. Il Pd è al massimo storico. Abbiamo incentrato tutta la campagna elettorale sul lavoro fatto e sulle opere che abbiamo riavviato e progettato. Invece la destra ha politicizzato lo scontro: Matteoha tentato l'ennesima spallata, ma gli è andata male, si è fatto ancora una volta male", commenta. Una sconfittapere Fontana, che "appaiono ma non mordono: lasciano fare ache è ...

