La Gazzetta di Cairo tra Fantozzi e il cinegiornale Luce: "il Napoli ha visto gli spiriti col Torino" Interessante operazione di archeologia industriale da parte della Gazzetta. Così come in architettura, anche nel campo della comunicazione c'è chi ritiene che anche la storia delle dittature è storia. E quindi il giornale di Cairo ha deciso di rendere omaggio ai cinegiornali Luce dell'epoca mussoliniana. Lo ha fatto in occasione della cronaca di Napoli-Torino. Ricordiamo, per quei pochi che non lo sapessero, che Cairo è editore della Gazzetta oltre che presidente del Torino (e varie altre cose). Ecco cosa scrive la Gazza: Il Napoli vestito da Halloween (divisa speciale per la ricorrenza ottobrina) non ha insomma messo paura al Toro e anzi gli spiritelli li hanno visti in diverse occasioni i tifosi di casa. E la difesa a cinque adottata ...

