La Cina è già una sfida per la Nato. Il punto di Stoltenberg (Di lunedì 18 ottobre 2021) "Quello che possiamo predire è che l'ascesa della Cina impatterà sulla nostra sicurezza; già lo sta facendo". Questa è la posizione espressa dal segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, intervistato dal Financial Times sul cambio di paradigma che sta interessando l'Alleanza Atlantica, con la necessità, sempre più urgente, di rivolgere attenzione e risorse alla sfida posta da Pechino. "La Nato è un'alleanza tra Nord America ed Europa, ma affronta sfide globali: terrorismo, cyber ma anche l'ascesa della Cina". L'ASCESA DEL DRAGONE "La Cina si sta avviCinando – ha ribadito il segretario generale – la vediamo nell'Artico, nel cyber-spazio, la vediamo investire pesantemente in infrastrutture critiche nei nostri Paesi".

