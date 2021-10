La bella risposta di Spalletti su Napoli dopo il furto dell’auto | VIDEO

Leggi su nextquotidiano

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Lucianoqualche giorno fa è stato vittima deldella sua auto. L’allenatore delperò invece di assecondare i pregiudizi ha rilasciato unadichiarazione contro i luoghi comuni sulla criminalità in città.“Il Caso” pubblicato in prima pagina sull’edizione di stamattina, chissà se @Gazzetta it pubblicherà anche questo dato di fatto citato da mister #inalla “curiosità” di @tittiimprota di @canale21.Credit:@allgoalspic.twitter.com/SDxLMp2tIQ — Franco Neapolitan® (@frankneapolitan) October 16, 2021 Ladisuil...