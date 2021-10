Klopp candida Salah per il Pallone d’oro | “Il migliore negli ultimi due anni”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Klopp candida

ItaSportPress

... "ListItem", "position": 2, "name": "Premier League", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio - estero/premier - league/" } , { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": "Salah ...Liverpool - Milan, il match in onda su Sky Il match che aprirà il cammino del Milan in Champions League vedrà i rossoneri ospiti del Liverpool di Jürgenmercoledì 15 settembre alle ore 21 ad ...L'Atletico di Madrid incontra il Liverpool nell'incontro valevole per la terza giornata del gruppo B di Champions League. Le due squadre stanno vivendo momenti diversi in campionato ma sono concentrat ...La grande bellezza. Sì, come il film di Sorrentino. Liverpool e Manchester City pareggio ad Anfield Road (2-2) e regalano per 94 minuti spettacolo ...