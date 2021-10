Katia Ricciarelli riabbraccia il suo cagnolino al Grande Fratello Vip: sorpresa e commozione per la cantante (Di martedì 19 ottobre 2021) Katia Ricciarelli ha più volte confessato al Grande Fratello Vip di soffrire spesso di solitudine. La cantante lirica ne ha parlato anche nella puntata di questa sera, confidandosi a cuore aperto con Alfonso Signorini prima di ricevere una bellissima sorpresa. Dopo tanto tempo distanti, la concorrente riabbraccia il suo cagnolino Ciuffy. Katia Ricciarelli e la convivenza con la solitudine: la confessione al GF Vip Katia Ricciarelli non nasconde l’emozione quando, al Grande Fratello Vip, ritrova una delle componenti essenziali della sua vita. La cantante lirica ha più volte rivelato, nel corso del reality, di soffrire di solitudine e ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 19 ottobre 2021)ha più volte confessato alVip di soffrire spesso di solitudine. Lalirica ne ha parlato anche nella puntata di questa sera, confidandosi a cuore aperto con Alfonso Signorini prima di ricevere una bellissima. Dopo tanto tempo distanti, la concorrenteil suoCiuffy.e la convivenza con la solitudine: la confessione al GF Vipnon nasconde l’emozione quando, alVip, ritrova una delle componenti essenziali della sua vita. Lalirica ha più volte rivelato, nel corso del reality, di soffrire di solitudine e ...

