Katia Ricciarelli E il rapporto speciale con Ciuffy, il suo cane: “È fondamentale per me” (Di lunedì 18 ottobre 2021) Katia Ricciarelli ha uno speciale rapporto con il suo cane dal bellissimo pelo bianco: Ciuffy. Un amore meraviglioso che lega i due, e per il quale la donna sarà sempre grata. In più di qualche intervista infatti, racconta di come la presenza del cucciolo, soprattutto durante la pandemia, sia stata di vitale importanza. Katia Ricciarelli afferma che tra le mancanze che ha sentito di più durante la reclusione in casa, ci sia stata quella per il lavoro, ma che una cosa mai mancata sia stata l’affetto, donatole dal suo amico a quattro zampe. Grazie a lui è riuscita a trascorrere serenamente il periodo buio vissuto dal mondo intero, rendendolo importantissimo nella sua vita. Ed è per questo che sembrerebbe, da quanto riportato da Anticipazioni TV, la soprano abbia fatto una richiesta ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 18 ottobre 2021)Ricciarelli ha unocon il suodal bellissimo pelo bianco:. Un amore meraviglioso che lega i due, e per il quale la donna sarà sempre grata. In più di qualche intervista infatti, racconta di come la presenza del cucciolo, soprattutto durante la pandemia, sia stata di vitale importanza.Ricciarelli afferma che tra le mancanze che ha sentito di più durante la reclusione in casa, ci sia stata quella per il lavoro, ma che una cosa mai mancata sia stata l’affetto, donatole dal suo amico a quattro zampe. Grazie a lui è riuscita a trascorrere serenamente il periodo buio vissuto dal mondo intero, rendendolo importantissimo nella sua vita. Ed è per questo che sembrerebbe, da quanto riportato da Anticipazioni TV, la soprano abbia fatto una richiesta ...

