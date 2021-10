Katia Ricciarelli e Carmen Russo litigano durante le nomination (Di martedì 19 ottobre 2021) Scontro tra Katia Ricciarelli e Carmen Russo Quando arriva il momento delle nomination nella nuova puntata del Grande Fratello Vip scoppia il caos tra due vippone. Stiamo parlando di Carmen Russo e Katia Ricciarelli. Quest’ultima, infatti, ha votato la showgirl che ha detto di esserselo aspettato. La motivazione? L’ha spiegata con queste parole: “Nell’ultima settimana L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di martedì 19 ottobre 2021) Scontro traQuando arriva il momento dellenella nuova puntata del Grande Fratello Vip scoppia il caos tra due vippone. Stiamo parlando di. Quest’ultima, infatti, ha votato la showgirl che ha detto di esserselo aspettato. La motivazione? L’ha spiegata con queste parole: “Nell’ultima settimana L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

domeniconaso : Mi ha colpito molto il racconto della solitudine di Katia Ricciarelli. Parliamo poco della solitudine, la nascondia… - sissibf_18 : RT @Novella_2000: Violenta lite tra Katia Ricciarelli e Carmen Russo: 'Pettegola', 'Me ne vado', caos in studio #gfvip - Ri_Ghetto : RT @Novella_2000: Violenta lite tra Katia Ricciarelli e Carmen Russo: 'Pettegola', 'Me ne vado', caos in studio #gfvip - Ileniasa25 : RT @domeniconaso: Mi ha colpito molto il racconto della solitudine di Katia Ricciarelli. Parliamo poco della solitudine, la nascondiamo per… - Novella_2000 : Violenta lite tra Katia Ricciarelli e Carmen Russo: 'Pettegola', 'Me ne vado', caos in studio #gfvip -