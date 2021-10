Juventus Under 23-Seregno | vittoria in rimonta per i giovani bianconeri | ancora Sekulov decisivo

Leggi su tuttojuve24

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Dopo le due sconfitte consecutive contro FeralpiSalò e Giana Erminio, ieri è arrivato un segnale forte di ripresa per la23. Secondadi fila per i ragazzi di Lamberto Zauli, che dopo aver battuto settimana scorsa il Mantova, sono riusciti a ripetersi anche contro ilinper i, che già al 3? minuto si sono trovati in svantaggio per la rete di Borghese. Il pareggio arriva sempre nel primo tempo grazie ad uno spettacolare, che sempre di più sta diventando fondamentale per la squadra torinese. Tant’è che proprio l’italiano di origine macedone, regala i 3 punti alla suacon il gol messo a segno al 72?. Quarto gol in campionato per il ...