Juventus, Tchouameni si complica: ecco le 3 alternative (Di lunedì 18 ottobre 2021) La Juventus nel mercato di centrocampo sta monitorando diversi profili che potrebbero essere presi per arricchire un reparto in crisi tecnica. Come sappiamo, il nome in cima alla lista del direttore sportivo Cherubini è quello di Aurelien Tchouameni, del Monaco. Sul centrocampista francese ci sarebbero gli occhi di mezza Europa e questo potrebbe complicare notevolmente i piani del ds bianconero. Aurelien Tchouameni, centrocampista del Monacotre le ipotesi alternative Tre le ipotesi alternative sul taccuino di Cherubini: due giocatori di Bundesliga in procinto di lasciare a parametro zero i rispettivi club, come l’esperto Axel Witsel del Borussia Dortmund e il più giovane Denis Zakaria del Borussia Moenchengladbach (grande obiettivo della Roma). Il terzo nome è quello di Ryan ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 18 ottobre 2021) Lanel mercato di centrocampo sta monitorando diversi profili che potrebbero essere presi per arricchire un reparto in crisi tecnica. Come sappiamo, il nome in cima alla lista del direttore sportivo Cherubini è quello di Aurelien, del Monaco. Sul centrocampista francese ci sarebbero gli occhi di mezza Europa e questo potrebbere notevolmente i piani del ds bianconero. Aurelien, centrocampista del Monacotre le ipotesiTre le ipotesisul taccuino di Cherubini: due giocatori di Bundesliga in procinto di lasciare a parametro zero i rispettivi club, come l’esperto Axel Witsel del Borussia Dortmund e il più giovane Denis Zakaria del Borussia Moenchengladbach (grande obiettivo della Roma). Il terzo nome è quello di Ryan ...

Advertising

MondoBN : MERCATO, Spuntano le alternative di Tchouameni - serieAnews_com : ???? La #Juventus punterà su #Witsel, se non riuscirà ad arrivare a #Tchouameni - _Sport_Calcio_ : La Juventus tra Vlahovic e Morata ?? Juve, Tchouameni o Witsel ?? Barcellona, si accelera per il rinnovo di Ansu Fat… - LeBombeDiVlad : ???? #Juventus, #Tchouameni non è l’unica pista: c’è un ritorno di fiamma?? ?? Ecco di chi si tratta #LeBombeDiVlad… - Luke_Cavallero : #Juventus, #Witsel l'alternativa a #Tchouameni: proseguono i contatti con il centrocampista belga [@tuttosport] -