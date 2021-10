Juventus, Szczesny e il record di rigori parati (Di lunedì 18 ottobre 2021) Wojciech Szczesny è il portiere che ha parato più rigori in Serie A nell’anno solare 2021: tre, su sette affrontati. Jordan Veretout non ha trasformato il suo primo rigore con la Roma, al 14° tentativo dal dischetto in tutte le competizioni con i giallorossi. La Roma è la prima squadra contro cui la Juventus ha ottenuto 10 successi in Serie A all’Allianz Stadium. La Juventus ha vinto quattro gare di fila in Serie A per la prima volta da luglio 2020. La Roma ha perso 10 trasferte di Serie A in un singolo anno solare per la prima volta dal 2012. La Juventus ha vinto un incontro di Serie A con meno di sette conclusioni tentate per la prima volta da febbraio 2021, anche in quell’occasione contro la Roma. Moise Kean è il primo marcatore italiano a segnare con la maglia della Juventus in ... Leggi su footdata (Di lunedì 18 ottobre 2021) Wojciechè il portiere che ha parato piùin Serie A nell’anno solare 2021: tre, su sette affrontati. Jordan Veretout non ha trasformato il suo primo rigore con la Roma, al 14° tentativo dal dischetto in tutte le competizioni con i giallorossi. La Roma è la prima squadra contro cui laha ottenuto 10 successi in Serie A all’Allianz Stadium. Laha vinto quattro gare di fila in Serie A per la prima volta da luglio 2020. La Roma ha perso 10 trasferte di Serie A in un singolo anno solare per la prima volta dal 2012. Laha vinto un incontro di Serie A con meno di sette conclusioni tentate per la prima volta da febbraio 2021, anche in quell’occasione contro la Roma. Moise Kean è il primo marcatore italiano a segnare con la maglia dellain ...

Advertising

juventusfc : Il post #JuveRoma ?? Report: - GiovaAlbanese : #Juventus in campo così ? ?? Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, De Sciglio; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Bern… - GiovaAlbanese : Errore di #Orsato a parte (che non deve comunque lasciare nell'ombra la parata decisiva di #Szczesny), la #Juventus… - LucaNardo97 : RT @GoalItalia: Weekend da protagonisti per i portieri della Juve ?? ?? Szczesny para un rigore contro la Roma ?? Garofani lo imita in Juv… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: JUVENTUS - Chiellini: 'Avanti così', Bonucci: 'Vittoria di carattere', Szczesny: 'Grande gara', Bernardeschi: 'Grande v… -