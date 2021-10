Juventus-Roma: la partita fondamentale di Bentancur (Di lunedì 18 ottobre 2021) Rodrigo Bentancur non aveva iniziato in maniera convincente la stagione e anche l’annata con Pirlo in panchina era stata molto deludente. L’uruguagio aveva dimostrato prima con Allegri e poi con Sarri di poter essere un giocatore determinante e fondamentale in campo. Lavoro di rottura e tanti palloni recuperati in fase di non possesso con un aiuto fornito anche alla difesa e inserimenti importanti in fase offensiva. Ieri sera, contro la Roma si è vista la miglior versione stagionale di Bentancur. Un lavoro silenzioso e poco appariscente ma efficace per fermare e infastidire i giallorossi. I compiti di Bentancur La ricezione di Cuadrado: i tanti lanci cercati ed effettuati da Bonucci avevano come destinatari o Kean o il colombiano. Per far si che Cuadrado potesse ricevere palla senza la pressione ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 18 ottobre 2021) Rodrigonon aveva iniziato in maniera convincente la stagione e anche l’annata con Pirlo in panchina era stata molto deludente. L’uruguagio aveva dimostrato prima con Allegri e poi con Sarri di poter essere un giocatore determinante ein campo. Lavoro di rottura e tanti palloni recuperati in fase di non possesso con un aiuto fornito anche alla difesa e inserimenti importanti in fase offensiva. Ieri sera, contro lasi è vista la miglior versione stagionale di. Un lavoro silenzioso e poco appariscente ma efficace per fermare e infastidire i giallorossi. I compiti diLa ricezione di Cuadrado: i tanti lanci cercati ed effettuati da Bonucci avevano come destinatari o Kean o il colombiano. Per far si che Cuadrado potesse ricevere palla senza la pressione ...

