Juventus-Roma, cosa dice il regolamento: perché Orsato ha sbagliato in occasione del rigore (Di lunedì 18 ottobre 2021) Non si placano le polemiche sull’episodio del rigore concesso alla Roma in occasione della partita contro la Juventus, i giallorossi hanno protestato per la mancata concessione della regola del vantaggio: Abraham aveva messo in rete ma Orsato ha fischiato il penalty, poi sbagliato da Veratout. La partita si è conclusa 1-0 con il gol di Kean. Il concetto di vantaggio viene specificato tra i poteri e i doveri di un arbitro. “Consente che il gioco prosegua quando un’infrazione viene commessa e la squadra avversaria del colpevole trarrà beneficio dal vantaggio e sanziona l’infrazione se il vantaggio previsto non si concretizza nell’immediatezza o entro pochi secondi”. Nella guida pratica vengono svelati nuovi dettagli: “l’arbitro deve lasciar proseguire il gioco in presenza di ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 18 ottobre 2021) Non si placano le polemiche sull’episodio delconcesso allaindella partita contro la, i giallorossi hanno protestato per la mancata concessione della regola del vantaggio: Abraham aveva messo in rete maha fischiato il penalty, poida Veratout. La partita si è conclusa 1-0 con il gol di Kean. Il concetto di vantaggio viene specificato tra i poteri e i doveri di un arbitro. “Consente che il gioco prosegua quando un’infrazione viene commessa e la squadra avversaria del colpevole trarrà beneficio dal vantaggio e sanziona l’infrazione se il vantaggio previsto non si concretizza nell’immediatezza o entro pochi secondi”. Nella guida pratica vengono svelati nuovi dettagli: “l’arbitro deve lasciar proseguire il gioco in presenza di ...

Advertising

romeoagresti : La #Juventus provata in rifinitura stamani vs Roma @GoalItalia ?? Alex Sandro a sinistra ?? Bentancur dal 1’ ??… - romeoagresti : #Juventus: #DeLigt non convocato contro la Roma precauzionalmente per un leggero affaticamento all’adduttore sinistro ??????@GoalItalia - MarcelloChirico : Se contro la #Roma dovessero dare a favore della #Juventus un rigore simile a quelli ??assegnati oggi, Mourinho mime… - susydigennaro : RT @napolimagazine: CDS - Juventus-Roma, errore pazzesco di Orsato - CalcioWeb : I dettagli sull'episodio del rigore concesso durante #JuventusRoma: cosa dice il regolamento -