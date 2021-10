Juventus Roma, Cesari su Orsato: «Parole inopportune. Sul rigore…» (Di lunedì 18 ottobre 2021) Graziano Cesari, noto moviolista ed ex arbitro, ha commentato gli episodi di Juventus Roma e Orsato Intervenuto a Pressing su Mediaset, Graziano Cesari ha commentato l’episodio da rigore di Juventus-Roma, concentrandosi sull’operato dell’arbitro Daniele Orsato. RIGORE Roma – «Il vantaggio non deve essere applicato in situazioni concernenti un grave fallo di gioco, una condotta violenta o un’infrazione che comporta una seconda ammonizione, a meno che non ci sia una chiara opportunità di segnare una rete. E in questo caso c’era. Le Parole di Orsato, insomma, sono state inopportune». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 18 ottobre 2021) Graziano, noto moviolista ed ex arbitro, ha commentato gli episodi diIntervenuto a Pressing su Mediaset, Grazianoha commentato l’episodio da rigore di, concentrandosi sull’operato dell’arbitro Daniele. RIGORE– «Il vantaggio non deve essere applicato in situazioni concernenti un grave fallo di gioco, una condotta violenta o un’infrazione che comporta una seconda ammonizione, a meno che non ci sia una chiara opportunità di segnare una rete. E in questo caso c’era. Ledi, insomma, sono state». L'articolo proviene da Calcio News 24.

