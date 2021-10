Juventus-Roma: bianconeri brutti, sporchi e cattivi (Di lunedì 18 ottobre 2021) Se Allegri per l’occasione veste i panni di Ettore Scola e dirige per tutti i 90 minuti la squadra dalla panchina, De Sciglio più di tutti riesce ad interpretare la parte di Nino Manfredi. La partita di ieri sera non è da consegnare all’archivio e da catalogare sotto la voce “le più belle partite del campionato” ma il dato fattuale resta: i bianconeri hanno portato a casa i tre punti. La partita: Juventus cinica, Roma bella ma inconcludente “Se volete vedere lo spettacolo andate al circo. Poi però perché quando si parla di risultati venite da me?”. Il manuale del credo allegriano sta tutto qui: quando il “bel gioco” non si può avere ecco che il risultato va al primo posto. Non è una questione da minimizzare nella diatriba tra giochisti e risultatisti come si sente in giro nell’ultimo periodo. Si tratta di necessità e di un tour ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 18 ottobre 2021) Se Allegri per l’occasione veste i panni di Ettore Scola e dirige per tutti i 90 minuti la squadra dalla panchina, De Sciglio più di tutti riesce ad interpretare la parte di Nino Manfredi. La partita di ieri sera non è da consegnare all’archivio e da catalogare sotto la voce “le più belle partite del campionato” ma il dato fattuale resta: ihanno portato a casa i tre punti. La partita:cinica,bella ma inconcludente “Se volete vedere lo spettacolo andate al circo. Poi però perché quando si parla di risultati venite da me?”. Il manuale del credo allegriano sta tutto qui: quando il “bel gioco” non si può avere ecco che il risultato va al primo posto. Non è una questione da minimizzare nella diatriba tra giochisti e risultatisti come si sente in giro nell’ultimo periodo. Si tratta di necessità e di un tour ...

