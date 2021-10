Juventus-Roma, Abraham: “E’ dura da accettare, impariamo e miglioriamo” (Di lunedì 18 ottobre 2021) All’indomani del match tra Juventus e Roma, valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2021/2022, non si placano le polemiche per le decisioni arbitrali di Daniele Orsato. L’attaccante giallorosso, Tammy Abraham, attraverso una Instagram Story pubblicata sul proprio profilo, ha commentato l’esito della gara proiettandosi verso i prossimo impegni: “È dura da accettare. impariamo e miglioriamo”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 18 ottobre 2021) All’indomani del match tra, valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2021/2022, non si placano le polemiche per le decisioni arbitrali di Daniele Orsato. L’attaccante giallorosso, Tammy, attraverso una Instagram Story pubblicata sul proprio profilo, ha commentato l’esito della gara proiettandosi verso i prossimo impegni: “Èda”. SportFace.

