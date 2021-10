Juventus-Roma 1-0, le reazioni social dei bianconeri (Di lunedì 18 ottobre 2021) Szczesny: “Tre punti e porta inviolata” Szczesny ha il grande merito di aver parato il rigore a Veretout nel match di ieri. Il portiere della Juventus ha voluto festeggiare la vittoria sui social postando tre foto del match, una della quali mentre para il penalty, aggiungendo la didascalia: “Uscendo da una grande vittoria con tre punti e la porta inviolata! Grande sforzo di squadra”. LEGGI ANCHE: Juventus-Roma 1-0, Kean regala un’altra vittoria di “corto muso” ad Allegri View this post on Instagram Un post condiviso da Wojciech Szczesny (@wojciech.szczesny1) Danilo: “Tre punti meritati” Danilo, difensore della JuventusAnche Danilo ha preso parte al match di ieri dal primo minuto, nonostante sia rientrato tardi dagli impegni con il Brasile. Sui ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 18 ottobre 2021) Szczesny: “Tre punti e porta inviolata” Szczesny ha il grande merito di aver parato il rigore a Veretout nel match di ieri. Il portiere dellaha voluto festeggiare la vittoria suipostando tre foto del match, una della quali mentre para il penalty, aggiungendo la didascalia: “Uscendo da una grande vittoria con tre punti e la porta inviolata! Grande sforzo di squadra”. LEGGI ANCHE:1-0, Kean regala un’altra vittoria di “corto muso” ad Allegri View this post on Instagram Un post condiviso da Wojciech Szczesny (@wojciech.szczesny1) Danilo: “Tre punti meritati” Danilo, difensore dellaAnche Danilo ha preso parte al match di ieri dal primo minuto, nonostante sia rientrato tardi dagli impegni con il Brasile. Sui ...

