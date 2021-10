Juventus-Roma 1-0, le pagelle del match: brillano De Sciglio e Bernardeschi (Di lunedì 18 ottobre 2021) Le pagelle della Juventus: top Bernardeschi, De Sciglio e Chiellini Wojciech Szczesny 6,5: Causa il rigore per la Roma a fine primo tempo, per un fallo su Mkhitaryan, in occasione del quale rimedia anche un cartellino giallo. Si fa poi perdonare parando lo stesso penalty a Veretout e mantenendo inviolata la porta della Juventus. Danilo 6: Gioca quasi da centrale di difesa aggiunto e compie alcune belle chiusure difensive. In avanti, però, non si vede praticamente mai. Leonardo Bonucci 6,5: In fase difensiva non ha problemi e svolge i suoi compiti al meglio. Di tanto in tanto, inoltre, partecipa alla costruzione del gioco, con le sue solite aperture e i lanci lunghi. Giorgio Chiellini 7: Partita sontuosa del difensore bianconero, che diventa un vero e proprio muro e non ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 18 ottobre 2021) Ledella: top, Dee Chiellini Wojciech Szczesny 6,5: Causa il rigore per laa fine primo tempo, per un fallo su Mkhitaryan, in occasione del quale rimedia anche un cartellino giallo. Si fa poi perdonare parando lo stesso penalty a Veretout e mantenendo inviolata la porta della. Danilo 6: Gioca quasi da centrale di difesa aggiunto e compie alcune belle chiusure difensive. In avanti, però, non si vede praticamente mai. Leonardo Bonucci 6,5: In fase difensiva non ha problemi e svolge i suoi compiti al meglio. Di tanto in tanto, inoltre, partecipa alla costruzione del gioco, con le sue solite aperture e i lanci lunghi. Giorgio Chiellini 7: Partita sontuosa del difensore bianconero, che diventa un vero e proprio muro e non ...

