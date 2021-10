Juventus-Roma 1-0: il film della partita dello ‘Stadium’ | VIDEO (Di lunedì 18 ottobre 2021) Un gol di Moise Kean nel primo tempo ha deciso Juventus-Roma. Il giallorosso Jordan Veretout ha fallito un calcio di rigore. Rivediamo tutto Leggi su pianetamilan (Di lunedì 18 ottobre 2021) Un gol di Moise Kean nel primo tempo ha deciso. Il giallorosso Jordan Veretout ha fallito un calcio di rigore. Rivediamo tutto

Advertising

romeoagresti : La #Juventus provata in rifinitura stamani vs Roma @GoalItalia ?? Alex Sandro a sinistra ?? Bentancur dal 1’ ??… - romeoagresti : #Juventus: #DeLigt non convocato contro la Roma precauzionalmente per un leggero affaticamento all’adduttore sinistro ??????@GoalItalia - MarcelloChirico : Se contro la #Roma dovessero dare a favore della #Juventus un rigore simile a quelli ??assegnati oggi, Mourinho mime… - ale_libero : RT @isolabianconera: 'Il rigore sbagliato dalla Roma andava ripetuto perchè alcuni giocatori sono entrati in area prima del tiro' Strano. I… - Giovann14793883 : RT @Skysurfer72: Non dovete rompere i coglioni ad #Orsato!! “Se non fischiava era gol” … no!! Non era gol.. era fallo di mano di Mikitharia… -