Juventus-Roma 1-0, i cinque aspetti che ha messo in evidenza il match (Di lunedì 18 ottobre 2021) 1- Bernardeschi e De Sciglio sono giocatori nuovi con Allegri Federico Bernardeschi e Mattia De Sciglio sono stati parecchio criticati nelle ultime stagioni, tanto da non essere stati considerati giocatori adatti a grandi squadre. I due, però, hanno sempre avuto la piena fiducia di Allegri già in passato e anche adesso il tecnico continua a credere nelle loro potenzialità, tanto da considerarli valide alternative quando mancano i titolarissimi. LEGGI ANCHE: Juventus-Roma 1-0, Kean regala un’altra vittoria di “corto muso” ad Allegri Se Bernardeschi aveva già dimostrato nelle scorse gare di poter tornare a far bene sotto la gestione del tecnico livornese, anche ieri lo ha confermato, crescendo col passare dei minuti e rendendosi molto pericoloso. Per quanto riguarda, invece, De Sciglio, per lui questa è solo la seconda partita giocata dal ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 18 ottobre 2021) 1- Bernardeschi e De Sciglio sono giocatori nuovi con Allegri Federico Bernardeschi e Mattia De Sciglio sono stati parecchio criticati nelle ultime stagioni, tanto da non essere stati considerati giocatori adatti a grandi squadre. I due, però, hanno sempre avuto la piena fiducia di Allegri già in passato e anche adesso il tecnico continua a credere nelle loro potenzialità, tanto da considerarli valide alternative quando mancano i titolarissimi. LEGGI ANCHE:1-0, Kean regala un’altra vittoria di “corto muso” ad Allegri Se Bernardeschi aveva già dimostrato nelle scorse gare di poter tornare a far bene sotto la gestione del tecnico livornese, anche ieri lo ha confermato, crescendo col passare dei minuti e rendendosi molto pericoloso. Per quanto riguarda, invece, De Sciglio, per lui questa è solo la seconda partita giocata dal ...

Advertising

romeoagresti : La #Juventus provata in rifinitura stamani vs Roma @GoalItalia ?? Alex Sandro a sinistra ?? Bentancur dal 1’ ??… - romeoagresti : #Juventus: #DeLigt non convocato contro la Roma precauzionalmente per un leggero affaticamento all’adduttore sinistro ??????@GoalItalia - MarcelloChirico : Se contro la #Roma dovessero dare a favore della #Juventus un rigore simile a quelli ??assegnati oggi, Mourinho mime… - TuttoMercatoWeb : Allo Stadium 20mila tifosi per Juventus-Roma: ovvero 10mila in meno rispetto al 75% - WinterfellASR : RT @capuanogio: ?? #Orsato, il marchese del Grillo del calcio italiano #JuventusRoma -