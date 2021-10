Juventus, nessuna lesione muscolare per De Ligt. Resta in dubbio per lo Zenit (Di lunedì 18 ottobre 2021) Matthijs de Ligt questa mattina ha svolto un lavoro differenziato sul campo, dopo aver sostenuto gli esami strumentali al J Medical che hanno escluso lesioni muscolari. Il difensore olandese Resta in dubbio per la trasferta europea in casa dello Zenit, ma saranno i prossimi test, sovrapposti alle sensazioni del calciatore stesso, a scandire i tempi di rientro: più realistica la sua presenza con l’Inter, domenica a San Siro. A riportarlo è Giovanni Albanese per La Gazzetta dello Sport. Foto: Instagram personale De Ligt L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 18 ottobre 2021) Matthijs dequesta mattina ha svolto un lavoro differenziato sul campo, dopo aver sostenuto gli esami strumentali al J Medical che hanno escluso lesioni muscolari. Il difensore olandeseinper la trasferta europea in casa dello, ma saranno i prossimi test, sovrapposti alle sensazioni del calciatore stesso, a scandire i tempi di rientro: più realistica la sua presenza con l’Inter, domenica a San Siro. A riportarlo è Giovanni Albanese per La Gazzetta dello Sport. Foto: Instagram personale DeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

