Juventus, le condizioni di Dybala e De Ligt in vista dello Zenit (Di lunedì 18 ottobre 2021) Dopo la vittoria sulla Roma per 1-0, la Juventus si appresta ad affrontare un altro importante ostacolo. Mercoledì, infatti, i bianconeri saranno di scena in Russia contro lo Zenit, gara fondamentale per le sorti del girone di Champions League. Allegri per l’occasione dovrà tenere conto della situazione infortunati, valutando con attenzione le condizioni di Paulo L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 18 ottobre 2021) Dopo la vittoria sulla Roma per 1-0, lasi appresta ad affrontare un altro importante ostacolo. Mercoledì, infatti, i bianconeri saranno di scena in Russia contro lo, gara fondamentale per le sorti del girone di Champions League. Allegri per l’occasione dovrà tenere conto della situazione infortunati, valutando con attenzione ledi Paulo L'articolo

Advertising

gilnar76 : Continassa Juve: allenamento mattutino verso le Zenit, le condizioni di De Ligt #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - calciomercatoit : ?? #Juventus, verso lo Zenit col dubbio #deLigt: le condizioni - tuttosport : #Juve, De Ligt out con vista #Zenit: le condizioni - MileTrecarichi : Qui lo dico,qui lo nego:nella gelida Russia,farei giocare #Rugani(con tutti i rischi del caso).#Chiellini è troppo… - CalcioPillole : Preoccupazione in casa #Juve, per le condizioni di #deLigt -