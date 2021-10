Juventus | Kean | «Stiamo risalendo Gol contro la Roma? Ho avuto fortuna»

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Moiseha parlato ai microfoni di JTV dopo la vittoria dellala: le dichiarazioni dell’attaccante bianconero Moiseha deciso la sfida con lagrazie ad un fortunoso gol di testa. Le parole dell’attaccante dellaa JTV. VITTORIA IMPORTANTE – «Era importante portare a casa un grandissimo risultato e ci siamo riusciti». GOL – «Houn po’ di, ma quando la palla entri non ci pensi. Siamo contenti, ci dà la forza per avanzare». PRESTAZIONE – «Il mio punto era tener più palloni possibili, far giocare la squadra e dare il massimo lasciando il segno in campo. Poi è arrivato il gol che è stata una cosa bellissima. E’ sempre un punto di partenza, abbiamo tanto da ...

romeoagresti : La #Juventus provata in rifinitura stamani vs Roma @GoalItalia ?? Alex Sandro a sinistra ?? Bentancur dal 1’ ??… - juventusfc : Il post #JuveRoma ?? Report: - SkySport : JUVENTUS-ROMA 1-0 Risultato finale ? ? #Kean (16') ? ? - Pippo261735722 : RT @Valeria23549267: @capuanogio tra i tanti twitt da cuore nerazzurro convulsivi su orsato, che ne dici di fare cronaca e scrivere un twit… - Valeria23549267 : @capuanogio tra i tanti twitt da cuore nerazzurro convulsivi su orsato, che ne dici di fare cronaca e scrivere un t… -

Iniziamo a vedere che cosa è accaduto tra Juventus e Roma. La rete della vittoria bianconera arriva al 16', grazie ad un colpo di testa di Bentancur deviato in gol da Kean. Ma l'azione che ha fatto ... la nuova Juventus vuole e riesce a essere un po' più ambiziosa nel pressing, nel tentativo di ... Kean, il redivivo Bernardeschi. Ciò non toglie che le lunghe fasi di difesa posizionale siano ancora il ...