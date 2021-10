Juventus, esami in corso per De Ligt al JMedical (Di lunedì 18 ottobre 2021) Ieri l’esclusione, ora De Ligt è al JMedical per le visite mediche dopo l’affaticamento all’adduttore Nuovo infortunio per Matthjis De Ligt, che ha dovuto saltare Juventus-Roma e ora è al JMedical per le visite mediche. Matthijs #DeLigt al J Medical. Nuovi esami per il difensore dopo l'affaticamento all'adduttore. Allegri spera di recuperarlo per #ZenitJuve – VIDEO ESCLUSIVO @LucaFioretti13 pic.twitter.com/6dOHpIbUrC — JuventusNews24.com (@junews24com) October 18, 2021 Il difensore olandese ha avuto un affaticamento muscolare. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 18 ottobre 2021) Ieri l’esclusione, ora Deè alper le visite mediche dopo l’affaticamento all’adduttore Nuovo infortunio per Matthjis De, che ha dovuto saltare-Roma e ora è alper le visite mediche. Matthijs #Deal J Medical. Nuoviper il difensore dopo l'affaticamento all'adduttore. Allegri spera di recuperarlo per #ZenitJuve – VIDEO ESCLUSIVO @LucaFioretti13 pic.twitter.com/6dOHpIbUrC —News24.com (@junews24com) October 18, 2021 Il difensore olandese ha avuto un affaticamento muscolare. L'articolo proviene da Calcio News 24.

