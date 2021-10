Juventus, buone notizie per Allegri: De Ligt dovrebbe farcela per lo Zenit (Di lunedì 18 ottobre 2021) Arrivano finalmente notizie positive dall’infermeria bianconera. Matthijs De Ligt, assente nella partita di ieri sera a causa di un affaticamento muscolare alla coscia sinistra, patito nel corso della rifinitura di sabato, si è sottoposto ad esami strumentali nella giornata di oggi al JMedical. LEGGI ANCHE: Trevisani critico sulla vittoria della Juventus: “In questo modo non raggiungerà Napoli e Milan” Il responso medico non ha evidenziato alcuna lesione muscolare, di conseguenza il centrale olandese dovrebbe tornare a disposizione dello staff tecnico bianconero già per il match di Champions League in programma per mercoledì sera a San Pietroburgo. Ad ogni modo, nella conferenza stampa di domani, Massimiliano Allegri darà indicazioni più chiare sulle condizioni del giocatore. L'articolo ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 18 ottobre 2021) Arrivano finalmentepositive dall’infermeria bianconera. Matthijs De, assente nella partita di ieri sera a causa di un affaticamento muscolare alla coscia sinistra, patito nel corso della rifinitura di sabato, si è sottoposto ad esami strumentali nella giornata di oggi al JMedical. LEGGI ANCHE: Trevisani critico sulla vittoria della: “In questo modo non raggiungerà Napoli e Milan” Il responso medico non ha evidenziato alcuna lesione muscolare, di conseguenza il centrale olandesetornare a disposizione dello staff tecnico bianconero già per il match di Champions League in programma per mercoledì sera a San Pietroburgo. Ad ogni modo, nella conferenza stampa di domani, Massimilianodarà indicazioni più chiare sulle condizioni del giocatore. L'articolo ...

