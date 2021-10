Juventus | Adani | “Faccio i complimenti ad Allegri | la sincerità prima della furbizia”

(Di lunedì 18 ottobre 2021) OspiteBoboTv, l’opinionistaRai, Leleha analizzato le parole didopo il successo contro la Roma di ieri sera: “a Massimiliano: laviene sempre. È un grande allenatore, che la pensa in un certo modo, ma chi lo appoggia senza capire nulla di calcio deve accorgersi che quando parla bene il primo a fargli isono io. Ieri ha detto che la Roma avrebbe meritato almeno il pareggio e questo non gli toglie niente. Una lucidità così non era facile averla, bravo”. SportFace.

Commenta per primo Daniele, ex difensore dell' Inter , parla alla Bobo Tv su Twitch di Allegri , tecnico della: ' Faccio i complimenti a Massimiliano Allegri: la sincerità viene sempre prima della furbizia . È ...Daniele, noto commentatore sportivo, ha rilasciato un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport' in cui ha parlato del big match- Roma facendo anche un'analisi delle caratteristiche del gioco di ...Daniele Adani, opinionista Rai, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport in merito al big match tra Juventus e Roma. L’ex difensore dell’ Inter ha fornito alcune letture per analizzare la parti ...Si avvicina il fischio d’inizio di Juventus-Roma, in programma questa sera alle ore 20:45. Un incontro fra big, con i bianconeri “costretti” alla vittoria per non perdere ulteriori punti dalle prime p ...