Juve-Roma e l' eterno ritorno del gol di Turone

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Uno spettro si aggira per il campionato: è lo spettro dell'Allegri II – lo indichiamo così, con i numerini come si faceva con i governi della Prima Repubblica, in omaggio alla sua fortissima carica conservatrice che piace e rassicura il pubblico più tradizionalista, quello che dal 1996 non si perde una consegna di un Tapiro di Striscia la Notizia. Il terzo 1-0 consecutivo nonché il quinto 1-0 consecutivo in casa contro lanella carriera dell'ineffabile Max non meritano ulteriori commenti: pensiamo che l'aver riesumato per l'ennesima volta De Sciglio fino a trasformarlo nel migliore in campo sia la miglior didascalia possibile del senso pratico di un allenatore, comunque la pensiate, ben sopra la media. E c'è poi tutto il resto, il cosiddetto contorno che ci mette poco a diventare portata principale. ...