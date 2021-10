Juve, ritorna il blocco Italia: ieri 7 titolari. Non succedeva da 6 anni (Di lunedì 18 ottobre 2021) A furia di scavare, si riscopre l'azzurro. La Juventus era da ben 6 anni che non schierava almeno 7 Italiani tra i titolari: è vero, contro la Roma lo ha fatto in parte per sopperire alle assenze di ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 18 ottobre 2021) A furia di scavare, si riscopre l'azzurro. Lantus era da ben 6che non schierava almeno 7ni tra i: è vero, contro la Roma lo ha fatto in parte per sopperire alle assenze di ...

Napoli vola ancora, il Milan resiste Se con la quarta vittoria consecutiva la Juve ritorna nella zona alta della classifica, perde terreno invece l'Inter, che contro la Lazio incassa la prima sconfitta in Campionato e rimane a 17 punti. ...

Juve, ritorna il blocco Italia: ieri 7 titolari. Non succedeva da 6 anni

Roma, sospiro di sollievo per Zaniolo: escluse lesioni al ginocchio Per Zaniolo nel match contro la Juventus è ritornata la paura di quei giorni bui e senza fine che lo hanno costretto a ...

