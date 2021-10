Juve, per Dybala si allungano i tempi di recupero. C’è ottimismo su De Ligt (Di lunedì 18 ottobre 2021) La Juve ha ingranato la quarta vittoria di fila in campionato. Non sarà una Juve bellissima ma molto pragmatica, certamente. Allegri cerca di recuperare anche qualche elemento in vista della gara contro l’Inter di domenica prossima. Paulo Dybala. L’argentino, prima della sosta, avrebbe dovuto recuperare prima di Morata, ma alla fine lo spagnolo è tornato in campo ieri sera contro la Roma, mentre per la Joya i tempi si sono allungati un po’ a sorpresa. L’argentino è ancora alle prese con l’elongazione muscolare che lo aveva fermato dopo il gol contro la Sampdoria. Si pensava potesse essere a disposizione dopo la sosta per le nazionali e invece ne avrà ancora per un po’. Potrebbe essere a disposizione per fine mese, o per la gara campionato, il turno infrasettimanale, con il Sassuolo del 27 settembre, o per quella con ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 18 ottobre 2021) Laha ingranato la quarta vittoria di fila in campionato. Non sarà unabellissima ma molto pragmatica, certamente. Allegri cerca di recuperare anche qualche elemento in vista della gara contro l’Inter di domenica prossima. Paulo. L’argentino, prima della sosta, avrebbe dovuto recuperare prima di Morata, ma alla fine lo spagnolo è tornato in campo ieri sera contro la Roma, mentre per la Joya isi sono allungati un po’ a sorpresa. L’argentino è ancora alle prese con l’elongazione muscolare che lo aveva fermato dopo il gol contro la Sampdoria. Si pensava potesse essere a disposizione dopo la sosta per le nazionali e invece ne avrà ancora per un po’. Potrebbe essere a disposizione per fine mese, o per la gara campionato, il turno infrasettimanale, con il Sassuolo del 27 settembre, o per quella con ...

Advertising

lapoelkann_ : Caro Mou @OfficialASRoma benvenuto a Torino. Nella campagna solidale di LAPS in ???? ci hai aiutato mettendoci la fac… - juventusfc : ??????????! ?? La firma di @MedhiBenatia per entrare in mood #JuveRoma. Siete pronti? ?? - juventusfc : «Contro la Roma una gara molto importante» ??? Così il Mister verso #JuveRoma, sottolineando anche l'importanza dei… - Chicca141002 : RT @EdoardoMecca1: Ormai avvantaggiano la Juve anche quando le fischiano i rigori contro. Ah, il gol di Abraham andava annullato per tocco… - Cesare_M68 : RT @glmdj: Chissà se tra 3 anni, a 90°minuto, chiameranno #Irrati per chiedergli come abbia fatto l'#nter a non avere nessun cartellino ros… -