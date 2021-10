Juric ha ripetuto Napoli-Verona Ma ieri c’era Spalletti che ha trovato la combinazione

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Il peggiordiCominciamo al contrario, cioè da una conclusione: l’analisi tattica di-Torino racconta che quella contro i granata è la peggior gara giocata finora dalla squadra di. Massimiliano Gallo, nel suo articolo postpartita, ha parlato – giustamente – di condizionamenti psicologici per spiegare la vittoria sudata e un po’ striminzita arrivata contro gli uomini di. Ripetiamo: tutto vero e tutto giusto. Ma non è, non può essere tutto. In realtà anche ciò che è successo in campo ha inficiato la prestazione degli azzurri. Inoltre, è importante anche sottolineare i meriti del Torino: la squadra granata è diventata di proprietà di, gioca un calcio aggressivo, intelligente, che inibisce anche gli avversari più forti. Vediamo con quali mosse e ...

