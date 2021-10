Jumanji, sono previsti nuovi capitoli? Quando uscirà Jumanji 4? (Di lunedì 18 ottobre 2021) Film culto degli anni ’90 nell’originale, Jumanji (di cui parlammo in un apposito post, sottolineandone le curiosità) ha diversi sequel. LEGGI ANCHE => Jumanji, trama e curiosità sulla serie nata nel 1995 e sul gioco Tra questi sequel, non si può non citare Jumanji – Benvenuti nella Giungla, film del 2017 diretto dal regista Jake Kasdan. Nel cast della pellicola compaiono attori come Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart e Karen Gillan. Si tratta del primo vero sequel di Jumanji, il fortunatissimo film del 1995 che vedeva come protagonista l’indimenticabile Robin Williams e che si basava sul racconto ‘Jumanji’, il libro per ragazzi del 1981 scritto e illustrato da Chris Van Allsburg. Cosa succede in ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 18 ottobre 2021) Film culto degli anni ’90 nell’originale,(di cui parlammo in un apposito post, sottolineandone le curiosità) ha diversi sequel. LEGGI ANCHE =>, trama e curiosità sulla serie nata nel 1995 e sul gioco Tra questi sequel, non si può non citare– Benvenuti nella Giungla, film del 2017 diretto dal regista Jake Kasdan. Nel cast della pellicola compaiono attori come Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart e Karen Gillan. Si tratta del primo vero sequel di, il fortunatissimo film del 1995 che vedeva come protagonista l’indimenticabile Robin Williams e che si basava sul racconto ‘’, il libro per ragazzi del 1981 scritto e illustrato da Chris Van Allsburg. Cosa succede in ...

Advertising

zonwu : Ora voglio sapere quali sono questi 'luoghi fantasiosi'. Parliamo di Jumanji? #Chilhavisto - MegHrry93 : @graasworld boh vedo perché sono un po vecchiotti comunque jumanji anche quello bellissimo penso che riguarderà bridget jones - NorthStar_Efp : Aspettate è migliorata: “Fino a giovedì. Ma i turni dovrai scoprirli tu.” In pratica sono in JUMANJI. “A scuola do… - Lory_221b : “Sulla costa al mattino soffierà borino” sembra un tiro di dadi di jumanji invece sono le previsioni meteo dei pros… - saradinosauro : @virosivaginale Poi come film che puoi trovare sempre su sta piattaforma ti direi i tre su pitch perfect che sono s… -