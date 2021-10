Johnny Depp | ottavo re di Roma | blocca la Capitale | Ho sofferto | imparate da me

(Di lunedì 18 ottobre 2021) E chi se lo dimenticherà mai… Il passaggio dialla Festa del Cinema di2021 è di quelli che restano nella storia di un festival. Divo e anti-divo insieme, l’attore statunitense ha attirato una folla di fan capaci di scatenare un vero delirio nella. Tutti per lui.(58 anni) fa ancora questo effetto, anche sotto il cappello, la bandana, il look trascurato e quegli occhialini con le lenti blu che nascondono un velo di tristezza… Forever, però, per i fan assiepati a bordo red carpet della Festa del Cinema di2021. Foto ANSAin delirio per il piratato fuori dal suo albergono, rallentato dal ...

Advertising

raimovie : Johnny Depp sul red carpet di #Puffins ospite di #Alicenellacittà e stasera protagonista di una masterclass per… - Agenzia_Ansa : Johnny Depp alla Festa di Roma, arrivo faticoso sul red carpet #ANSA - repubblica : Johnny Depp superstar alla Festa di Roma. 'Il successo di cui vado più fiero sono i miei figli' [di Chiara Ugolini] - egoc3ntrique : Sempre stata convinta che Johnny Depp non ha mai fatto del male neanche a una mosca in vita sua. - samanthaconlah : RT @lnclt_dulac: Ci pensate che Johnny Depp se ne andrà dopo aver visto centinaia di fan che lo amano e lo sostengono nonostante l'odio che… -

Ultime Notizie dalla rete : Johnny Depp

era tra gli ospiti più attesi alla Festa del Cinema di Roma , che sta tenendo banco in questi giorni nella Capitale. La notizia del suo arrivo ha reso immediatamente introvabili i ...è in un pantano di guai: il divorzio da incubo con la sua ex Amber Heard , le accuse di violenza domestica, il processo perso contro il Sun che l'aveva definito un "picchiatore di mogli", ...Un Johnny Depp a tutto tondo nella domenica romana in cui è stato presentato Puffins, l'ultimo lavoro a cui ha contribuito il divo hollywoodiano.Johnny Depp ospite al Festival del Cinema per Puffins arriva in ritardo e prende le distanze da Hollywood tra le ovazioni del pubblico ...