Johnny Depp bloccato dai fan arriva in ritardo alla Festa del cinema di Roma (Di lunedì 18 ottobre 2021) alla Festa del cinema di Roma arriva Johnny Depp. Con più di un'ora di ritardo. Non per colpa sua. Il "pirata" è stato bloccato da centinaia e centinaia di fan che lo aspettavano fuori dall'hotel. La star è sgattaiolata da un'uscita secondaria dell'albergo per raggiungere l'auditorium. E alla fine ce l'ha fatta, acclamato da tutti. Dopo l'assalto al botteghino, Depp in 4 minuti ha mandato sold-out la masterclass all'Auditorium della Conciliazione, "Alice nella Città". Per i fan anche la possibilità di vincere una cena con il divo. Depp è stato ospite nella XIX edizione di "Alice nella Città", la sezione autonoma e parallela della Festa del cinema di Roma.

