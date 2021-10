Joe Biden e la first lady beccati senza mascherina in un ristorante italiano – Il video (Di lunedì 18 ottobre 2021) senza mascherina e beccati da un video che sta diventando virale. È successo negli Stati Uniti dove al chiuso – a Washington e in altre zone -è tuttora in vigore l’obbligo di indossare la mascherina per prevenire i contagi di Coronavirus, e dove la coppia presidenziale – Joe Biden e la first lady Jill – sono stati visti e soprattutto ripresi a volto scoperto. Il presidente Usa e la moglie stavano uscendo dal Fiola Mare, un ristorante italiano di lusso a Georgetown. Le immagini hanno immediatamente scatenato la polemica. La sindaca democratica di Washington, Muriel Bowser, ha ripristinato l’obbligatorietà della mascherina nei luoghi al chiuso a luglio (per chiunque sopra ai 2 anni) in mezzo all’ondata ... Leggi su open.online (Di lunedì 18 ottobre 2021)da unche sta diventando virale. È successo negli Stati Uniti dove al chiuso – a Washington e in altre zone -è tuttora in vigore l’obbligo di indossare laper prevenire i contagi di Coronavirus, e dove la coppia presidenziale – Joee laJill – sono stati visti e soprattutto ripresi a volto scoperto. Il presidente Usa e la moglie stavano uscendo dal Fiola Mare, undi lusso a Georgetown. Le immagini hanno immediatamente scatenato la polemica. La sindaca democratica di Washington, Muriel Bowser, ha ripristinato l’obbligatorietà dellanei luoghi al chiuso a luglio (per chiunque sopra ai 2 anni) in mezzo all’ondata ...

