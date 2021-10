Italiano: “Abbiamo sempre avuto la partita in mano ma siamo stati poco incisivi nella fase offensiva” (Di lunedì 18 ottobre 2021) Vincenzo Italiano ha commentato ai microfoni di Sky Sport la sconfitta in casa del Venezia. Ecco le sue parole: “Ci tenevamo a ripartire dopo la sconfitta col Napoli. siamo mancati negli ultimi 15/20 metri. Abbiamo creato i presupposti per fare gol ma in questo momento non riusciamo a essere incisivi come ha fatto il Venezia sull’unica disattenzione. Abbiamo avuto la partita in mano per 96? che è tantissimo e poi devi riuscire a metterla dentro. Peccato perché in questo momento siamo poco incisivi in fase offensiva”. FOTO: Sito Spezia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 18 ottobre 2021) Vincenzoha commentato ai microfoni di Sky Sport la sconfitta in casa del Venezia. Ecco le sue parole: “Ci tenevamo a ripartire dopo la sconfitta col Napoli.mancati negli ultimi 15/20 metri.creato i presupposti per fare gol ma in questo momento non riusciamo a esserecome ha fatto il Venezia sull’unica disattenzione.lainper 96? che è tantissimo e poi devi riuscire a metterla dentro. Peccato perché in questo momentoin”. FOTO: Sito Spezia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

