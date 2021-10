Italia, vaccini: terza dose verso quota seicentomila Dati diffusi dal ministero della Salute sulla campagna anti corona virus (Di lunedì 18 ottobre 2021) Immagini diffuse dal ministero della Salute. L'articolo Italia, vaccini: terza dose verso quota seicentomila <small class="subtitle">Dati diffusi dal ministero della Salute sulla campagna anti corona virus</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di lunedì 18 ottobre 2021) Immagini diffuse dal. L'articolo dal proviene da Noi Notizie..

Advertising

NicolaPorro : Se volete avere uno spaccato di quello che a breve accadrà in Italia, basta vedere cosa sta accadendo negli #Usa???? - Adnkronos : #Parisi: “Italia rischiava 500mila morti, salvata da vaccini e misure”. - Corriere : Covid in Gran Bretagna: oltre 40.000 nuovi casi per il quarto giorno consecutivo - Italia_Notizie : Vaccini contro il Covid, i dati della svolta: chi sono gli immunizzati finiti in ospedale - NelAlici : @lordfed3 Eh ma se si tratta di vaccini l’Italia manda il diritto cost europeo a farsi una pippa????? -