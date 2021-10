Istat, nel 2019 l'economia non osservata ammonta a 203 miliardi di euro (Di lunedì 18 ottobre 2021) Nel 2019 l' economia non osservata vale 203 miliardi di euro, pari all'11,3% del Pil. Rispetto al 2018 si riduce di oltre 5 miliardi ( - 2,6%) confermando la tendenza in atto dal 2014. Lo rileva l'... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 18 ottobre 2021) Nell'nonvale 203di, pari all'11,3% del Pil. Rispetto al 2018 si riduce di oltre 5( - 2,6%) confermando la tendenza in atto dal 2014. Lo rileva l'...

