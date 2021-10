Istat, economia non osservata in calo prima dell’emergenza Covid-19 (-2,6%): nel 2019 valeva 203 miliardi (Di lunedì 18 ottobre 2021) (Teleborsa) – Nel 2019 l’economia non osservata è stata pari a 203 miliardi di euro – pari all’11,3% del PIL – in calo rispetto al 2018 quando il valore dell’economia non osservata è stato superiore di oltre 5 miliardi (-2,6%). Il dato riportato da un rapporto dell’Istat ha quindi confermato la tendenza in atto dal 2014. In particolare, la componente dell’economia sommersa nel 2019 ammontava a poco più di 183 miliardi di euro mentre quella delle attività illegali superava i 19 miliardi. Sono state 3 milioni 586 mila le unità di lavoro irregolari, in calo di oltre 57mila rispetto all’anno precedente. È di 167 miliardi il valore in euro ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 18 ottobre 2021) (Teleborsa) – Nell’nonè stata pari a 203di euro – pari all’11,3% del PIL – inrispetto al 2018 quando il valore dell’nonè stato superiore di oltre 5(-2,6%). Il dato riportato da un rapporto dell’ha quindi confermato la tendenza in atto dal 2014. In particolare, la componente dell’sommersa nelammontava a poco più di 183di euro mentre quella delle attività illegali superava i 19. Sono state 3 milioni 586 mila le unità di lavoro irregolari, indi oltre 57mila rispetto all’anno precedente. È di 167il valore in euro ...

