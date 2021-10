Irene Giacobbe - Il ricordo di Gina Di francesco (Di lunedì 18 ottobre 2021) Nel quotidiano era una incessante lottatrice e non si risparmiava. Amava la vita, amava la sua bella famiglia, ci amava tutte. Amava i giovani, di cui avrebbe voluto la condivisione dei nostri valori ... Leggi su womenews (Di lunedì 18 ottobre 2021) Nel quotidiano era una incessante lottatrice e non si risparmiava. Amava la vita, amava la sua bella famiglia, ci amava tutte. Amava i giovani, di cui avrebbe voluto la condivisione dei nostri valori ...

Il ricordo di Irene Giacobbe della Casa internazionale delle donne di Roma Aveva forte Irene la preoccupazione non solo di passare il testimone in qualche modo, ma soprattutto di trasmettere i valori portanti del nostro agire come donne e movimento. Il silenzio è un arte, ...

Irene Giacobbe - Il ricordo di Gina Di francesco Nella storia Irene c'era sempre, in prima fila, attraversando la vita, la politica con grande passione, dignità ed ironia. Scriveva e leggeva tanto ed era la nostra memoria. Nel quotidiano era una ...

Il saluto a Irene Giacobbe nella Casa internazionale delle donne di Roma – Il paese delle donne on line – rivista Il Paese delle Donne Aveva forte la preoccupazione non solo di passare il testimone in qualche modo, ma soprattutto di trasmettere i valori portanti del nostro agire come donne e movimento. Il silenzio è un arte, ... Nella storia c'era sempre, in prima fila, attraversando la vita, la politica con grande passione, dignità ed ironia. Scriveva e leggeva tanto ed era la nostra memoria. Nel quotidiano era una ...